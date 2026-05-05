تشارك النجمة ليدي جاجا بدور شرفي ضمن أحداث فيلم The Devil wears Prada 2 للمخرج ديفيد فرانكل الذي اختار عددا من الشخصيات لتظهر مع الجزء الثاني.

طبيعة مشاركة ليدي جاجا في فيلم The Devil wears Prada 2

تظهر ليدي جاجا بشخصيتها الحقيقية داخل عالم الموضة، في واحدة من أبرز اللقطات المرتبطة بعروض الأزياء العالمية في مدينة ميلانو، في مشهد استعراضي يمزج بين عالم الموضة والموسيقى.

يتضمن ظهورها أداءً موسيقيًا واستعراضيًا داخل الفيلم، إذ لم يقتصر وجودها على التمثيل، بل شاركت أيضًا في الموسيقى التصويرية للفيلم من خلال تقديم 3 أغاني، من بينها: أغنية Runway المرتبطة بعالم المجلة داخل الفيلم مع المغنية Doechii، أما الأغاني الأخرى فحملت اسم Shape of a Woman وGlamorous Life.

ليدي جاجا تتحدث عن مشاركتها في فيلم The Devil wears Prada 2

وقالت ليدي جاجا في تصريحات إعلامية "الفيلم ملئ بالتفاصيل التي أحبها: الموضة، القوة، والهوية، وسعيدة بإتاحة الفرصة لأكون جزءًا من هذا العالم، فهو تحدي فني مثير للغاية، فأنا دائمًا مهتمة بالشخصيات التي تعكس صراعًا داخليًا خلف مظهر مثالي، وهذا ما يجعل هذا النوع من القصص جذابًا بالنسبة لي كممثلة".

وكانت ميريل ستريب كشفت أنها هي من بادرت بالاتصال بـ ليدي جاجا لعرض فكرة المشاركة عليها، مشيرة إلى أن الحديث كان بسيطًا ومباشرًا، وأنها وافقت فورًا على الانضمام بحماس ودون تردد.

كما أكد المخرج ديفيد فرانكل أن وجود ليدي جاجا في الفيلم لم يكن مجرد إضافة عادية، بل كان اختيارًا مقصودًا لدعم الطابع الواقعي والاستعراضي لعالم الموضة، وأوضح أنه كان حريصًا على وجود نجم عالمي كبير ضمن الأحداث، ليعكس طبيعة صناعة الأزياء الحديثة التي تعتمد على حضور المشاهير "كنا نريد حضور نجم بحجم حقيقي داخل هذا العالم"، كما أشار إلى أن بالرغم من أن ظهورها جاء في إطار مشهدين فقط، لكنه كان مؤثرًا ومهمًا داخل السياق العام للفيلم.

إيرادات فيلم The Devil wears Prada 2

الفيلم يعرض حاليا بدور العرض المصرية محققا ايرادات تجاوزت الـ ٤ ملايين جنيه، وهو من إخراج ديفيد فرانكل وتأليف ألين بروش، المسؤولة عن نص الفيلم الأصلي المقتبس من رواية لورين وايزبرجر، وبطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت وستانلي توتشي، وكينيث براناه، وسيمون آشلي، وجاستن ثيرو، ولوسي ليو، وباتريك برامال، وكاليب هيرون، وهيلين جاي شين، وبولين شالاميه، وبي. جاي. نوفاك، وكونراد ريكامورا.

