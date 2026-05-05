"The Devil Wears Prada 2" يزيح فيلم "Michael" من صدارة شباك التذاكر

كتب : مروان الطيب

05:18 م 05/05/2026 تعديل في 05:27 م
    The Devil Wears Prada 2يتفوق على فيلم مايكل في شباك التذاكر_1
    إيرادات شباك التذاكر_4
    بوستر الفيلم_5
    ستانلي توتشي مع إيميلي بلانت_6
    ستانلي توتشي وزوجته مع إيميلي بلانت_7
    ان هاثاواي مع ستانلي توتشي_2
    ميريل ستريب وستانلي توتشي في الكواليس_9
    ان هاثاوي مع ميريل ستريب_3

نجح فيلم الدراما "The Devil Wears Prada 2" في إزاحة فيلم السيرة الذاتية "Michael" من صدارة شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بأول أسبوع عرض.

حقق فيلم "The Devil Wears Prada 2" إيرادات بلغت 77 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي، وعالميا بلغت إيراداته 233 مليون دولار، بينما احتل المركز الثاني فيلم "Michael" بإيرادات بلغت 54 مليون دولار بإجمالي إيرادات 430 مليون دولار منذ بداية عرضه بالسينمات نهاية شهر أبريل الماضي.

كواليس فيلم "The Devil Wears Prada 2"

تدور أحداث الفيلم مع اقتراب ميراندا بريسلي من التقاعد، تجتمع مجدداً مع آندي ساكس لمواجهة مساعدتها السابقة التي تحولت إلى منافسة إميلي تشارلتون.

والفيلم هو الجزء الثاني للفيلم الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2006، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 326 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 مليون فقط، كما رشح الفيلم لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، و"أفضل تصميم ملابس".

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ميريل ستريب، آن هاثاواي، إميلي بلانت، ستانلي توتشي.

نجوم فيلم "The Devil Wears Prada 2" في حفل "Met Gala" 2026

حضر نجوم فيلم "The Devil Wears Prada 2" حفل "Met Gala" الذي أقيم مساء أمس الاثنين، ويعتبر الحدث الأبرز في عالم الموضة والأزياء، وكان من نجوم الفيلم المتواجدين بالحفل النجم ستانلي توتشي والنجمة إيميلي بلانت، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

