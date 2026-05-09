أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، اعتبارًا من أول يونيو وحتى 30 يونيو 2026، وذلك عبر بوابة مركز معلومات الوزارة.

التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2026/2027.

وأوضحت الوزارة، أن منصة التقديم الموحدة، التي يتم تطبيقها على مستوى جميع المحافظات، تتيح لأولياء الأمور من المصريين تسجيل طلبات الالتحاق لأبنائهم بالصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية، وكذلك التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

سن التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

فيما يتعلق بشروط السن، أشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للتقدم للصف الأول الابتدائي هو 6 سنوات، بينما لا يزيد السن على 9 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 المنظم للالتحاق بمدارس الوزارة، فيما يبلغ الحد الأدنى للتقدم لمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات.

وأضافت الوزارة أن تنسيق القبول يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة، وفقًا للكثافات الطلابية والإمكانات المتاحة داخل كل مديرية تعليمية.

كما أوضحت أنه بمجرد قيام ولي الأمر بتسجيل طلب التقديم إلكترونيًا، تصبح بيانات الطالب متاحة عبر منافذ الدفع المختلفة لسداد المصروفات الدراسية المقررة، مع إمكانية متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب إعلان نتيجة القبول المبدئي، يتوجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، واستكمال إجراءات القبول النهائي بعد مراجعة المستندات والتأكد من استيفائها.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكن للمدرسة تقديم الدعم اللازم، حيث يقوم مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة الطالب إلكترونيًا، بالنسبة للتقدم للصف الأول الابتدائي، وذلك بعد الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالات الولاية التعليمية يتم تقديم الحكم القضائي الدال على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن متابعة طلبات التقديم والبت فيها بالنسبة للمدارس الرسمية ورياض الأطفال تتم من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية.

تقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي للطلاب الوافدين

فيما يخص الطلاب الوافدين، أكدت الوزارة أن على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق مباشرة إلى الإدارة التعليمية المختصة، حيث يتم مراجعة المستندات من قبل الجهات المعنية، ثم إخطار المدارس بأسماء الطلاب المقبولين، على أن يقوم مديرو المدارس بتسجيل بياناتهم إلكترونيًا بعد تحديث قواعد بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.