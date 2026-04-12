إعلان

نجوم وفريق عمل فيلم "Michael" بالعرض الخاص في برلين

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 12/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نجلي مايكل جاكسون برينس ومايكل (3)
  • عرض 9 صورة
    نجلي مايكل جاكسون برينس ومايكل (1)
  • عرض 9 صورة
    نجلي مايكل جاكسون برينس ومايكل (2)
  • عرض 9 صورة
    برينس نجل مايكل جاكسون
  • عرض 9 صورة
    جعفر جاكسون
  • عرض 9 صورة
    مايلز تيلر
  • عرض 9 صورة
    أبطال فيلم السيرة الذااتية مايكل
  • عرض 9 صورة
    النجمة نيا لونج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل صناع وفريق عمل فيلم السيرة الذاتية "Michael" بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في برلين استعدادا لطرحه بالسينمات حول العالم 24 أبريل الجاري.

وكان في مقدمة الحضور الممثل الشاب جعفر جاكسون نجل شقيق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الذي يجسد سيرته الذاتية على شاشة السينما، كما حضر الحضر الخاص نجلي مايكل جاكسون برينس ومايكل، والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "Michael"

يتطرق الفيلم لـ ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

وسيعطي الفيلم المشاهدين صورة متعمقة للرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب، وسوف يحيي عروض جاكسون الأكثر شهرة لأنه يعطي نظرة مستنيرة على العملية الفنية للفنان وحياته الشخصية، ويبقى أن نرى كيف يمكن للقصة أن تعالج مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي واجهها جاكسون خلال المراحل الأخيرة من حياته. قام بتسوية دعوى قضائية خارج المحكمة، وفي قضية لاحقة منفصلة، تمت تبرئة تهم التحرش الجنسي بالأطفال في محاكمة انتهت في عام 2005 وفقًا لموقع "Screendaily".

كواليس رحيل مايكل جاكسون

رحل عن عالمنا أسطورة البوب الأمريكي مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009 عن عمر ناهز 50 عاماً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إثر تعرضه لسكتة قلبية ناتجة عن تسمم حاد بجرعة زائدة من مخدر "البروبوفول" ومسكنات أخرى، أُعطيت له من قبل طبيبه الشخصي. أدين طبيبه، كونراد موراي، بالقتل غير العمد في 2011.

اقرأ أيضا:

بحضور طارق الشناوي ومايان السيد.. افتتاح مهرجان مالمو السينمائي

محمد صلاح العزب يكشف كواليس فيلم يجمع محمد إمام وأحمد العوضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟
رياضة عربية وعالمية

حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زووم

كيف يؤثر استخدام الأطفال الهاتف قبل سن 11 عاما على صحتهم؟
نصائح طبية

فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
زووم

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع