احتفل صناع وفريق عمل فيلم السيرة الذاتية "Michael" بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في برلين استعدادا لطرحه بالسينمات حول العالم 24 أبريل الجاري.

وكان في مقدمة الحضور الممثل الشاب جعفر جاكسون نجل شقيق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الذي يجسد سيرته الذاتية على شاشة السينما، كما حضر الحضر الخاص نجلي مايكل جاكسون برينس ومايكل، والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "Michael"

يتطرق الفيلم لـ ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

وسيعطي الفيلم المشاهدين صورة متعمقة للرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب، وسوف يحيي عروض جاكسون الأكثر شهرة لأنه يعطي نظرة مستنيرة على العملية الفنية للفنان وحياته الشخصية، ويبقى أن نرى كيف يمكن للقصة أن تعالج مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي واجهها جاكسون خلال المراحل الأخيرة من حياته. قام بتسوية دعوى قضائية خارج المحكمة، وفي قضية لاحقة منفصلة، تمت تبرئة تهم التحرش الجنسي بالأطفال في محاكمة انتهت في عام 2005 وفقًا لموقع "Screendaily".

كواليس رحيل مايكل جاكسون

رحل عن عالمنا أسطورة البوب الأمريكي مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009 عن عمر ناهز 50 عاماً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إثر تعرضه لسكتة قلبية ناتجة عن تسمم حاد بجرعة زائدة من مخدر "البروبوفول" ومسكنات أخرى، أُعطيت له من قبل طبيبه الشخصي. أدين طبيبه، كونراد موراي، بالقتل غير العمد في 2011.

