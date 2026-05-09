

حسم فريق بترول أسيوط تأهله إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع فريق المنصورة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد المنصورة ضمن منافسات الجولة 33 من دوري المحترفين (القسم الثاني)، ليعود إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 16 عامًا.

الاستقرار الإداري مفتاح النجاح

شهد النادي تحسنًا ملحوظًا عقب تولي إيهاب فايز رئاسة النادي، حيث ركزت الإدارة على تحقيق الاستقرار والعمل وفق خطة واضحة، رغم محدودية الميزانية مقارنة بالمنافسين.

موسم استثنائي وتحديات قوية

خاض الفريق موسمًا قويًا في ظل منافسة شرسة، سواء مع الفرق الساعية للصعود أو التي تقاتل للبقاء. وشهدت بعض المباريات لحظات صعبة، أبرزها التعادل مع ديروط بعد التقدم بثنائية، والهزيمة أمام لافيينا والترسانة، والتي كشفت صلابة الفريق.

دور الجهاز الفني

لعب المدير الفني أحمد عبد المقصود دورًا محوريًا في استعادة توازن الفريق، حيث نجح في تعزيز الثقة لدى اللاعبين رغم الإصابات المؤثرة، مستفيدًا من خبراته التدريبية، ليمنح الفريق شخصية قوية داخل الملعب.

حسم الصعود بالنقاط

بفضل العمل الجماعي والإصرار، تمكن الفريق من الوصول إلى النقطة 57، ليحسم بطاقة التأهل رسميًا، ويعود إلى الدوري الممتاز بعد سنوات من الغياب.

تصريحات المدير الفني

أعرب أحمد عبد المقصود عن سعادته بالصعود، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا استثنائيًا رغم قلة الإمكانيات. وأشار إلى أن التعادل أمام المنصورة كان صعبًا، لكن عزيمة اللاعبين قادتهم لتحقيق الهدف.

التحديات المالية

أوضح المدير الفني أن ميزانية النادي محدودة، وأن أعلى راتب للاعب لا يتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ما يعكس حجم التحدي الذي خاضه الفريق في ظل منافسة أندية ذات إمكانيات أكبر.

خطة الموسم الجديد

أكد عبد المقصود أن 70% من قوام الفريق سيستمر في الموسم المقبل، مع تدعيم الصفوف وفق الإمكانيات، مع طموح لإقامة مباريات الدوري الممتاز على ملعب أسيوط.

دعم الإدارة وطموحات الجماهير

من جانبه، أكد إيهاب فايز أن الفريق سيخوض مبارياته على ملعبه وسط جماهيره، مع الترحيب باستضافة الأندية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية إسعاد جماهير أسيوط.

دور الإدارة في الإنجاز

أشاد المدير الإداري ياسر سمير بالتخطيط المبكر والدعم المستمر منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الصعود جاء نتيجة التزام جماعي بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

مكافآت الصعود

اختتمت إدارة الفريق تأكيدها على صرف مستحقات اللاعبين كاملة، إلى جانب مكافآت الصعود، تقديرًا لما قدموه من جهد طوال الموسم لتحقيق هذا الإنجاز.

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نادي بترول أسيوط بمناسبة صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز، وذلك عقب موسم مميز قدم خلاله الفريق أداءً قويًا وروحًا تنافسية عالية، تُوجت بتحقيق حلم التأهل إلى دوري الأضواء، وسط حالة من الفرحة بين جماهير النادي وأبناء المحافظة.

إشادة بقدرات أبناء المحافظة الرياضية

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه المحافظة من مواهب وكوادر رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق النجاحات، مشيرًا إلى أن صعود بترول أسيوط يمثل إضافة قوية للرياضة بالمحافظة، ومصدر فخر لجميع أبنائها.

تقدير لجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني

ووجّه المحافظ التهنئة إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس عيسى علاق رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسب إيهاب فايز رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبدالمقصود، واللاعبين والجماهير، مثمنًا ما بذلوه من جهود كبيرة وإصرار طوال الموسم حتى تحقق هذا الإنجاز.

نبذة عن النادي

يُعد نادي بترول أسيوط أحد أندية الشركات التابعة لقطاع البترول، ويتخذ من محافظة أسيوط مقرًا له، وكان له دور في دعم الكرة المصرية بصعيد مصر. وشارك النادي في مختلف مسابقات الاتحاد المصري، معتمدًا على الاستقرار الإداري والانضباط المؤسسي.

دعم المواهب الشابة

اشتهر بترول أسيوط بمنحه الفرصة للاعبين الشباب من أبناء الصعيد، ما جعله فريقًا تنافسيًا يحظى بالاحترام داخل البطولات المحلية، رغم محدودية الإمكانيات مقارنة بالأندية الجماهيرية.

رحلة صعود صعبة

لم تكن رحلة العودة سهلة، حيث واجه الفريق تحديات عدة، من تعثر في الدور الأول إلى تغييرات إدارية، بجانب معاناة سابقة بعد هبوطه من الدوري الممتاز ومراحل صعبة مر بها النادي على مستوى الموارد والإمكانات.

تاريخ مشاركات الفريق

سبق للفريق الصعود إلى الدوري الممتاز موسم 2006/2007، وشارك في موسمي 2008/2009 و2009/2010، قبل أن يهبط ويبدأ رحلة طويلة في دوري الدرجة الثانية ودوري المحترفين، إلى أن عاد مجددًا للمنافسة على الصعود.