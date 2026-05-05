كشفت جورجينا رودريجيز عن وصولها مدينة نيويورك الأمريكية، لحضور حفل Met Gala السنوي المتخصص في الموضة والأزياء الذي يقام في متحف المتروبوليتان للفنون، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم من أجل استعراض العديد من الإطلالات التي صنعت من قبل أبرز المتخصصين في عالم الموضة والأزياء.

جورجينا تستعد لحضور حفل Met Gala

نشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تغازل وتحيي جمهورها فور وصولها، كما ظهرت وهي تصل فندق إقامتها من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل حضور الحفل.



جورجينا تكشف عن حضورها عرض فيلم "ميلانيا" في البيت الأبيض

كانت جورجينا كشفت عن صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيسا.

