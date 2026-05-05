سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع في منتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

01:23 م 05/05/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، في منتصف تعاملات الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بعد ارتفاعه عالميا بنسبة 0.71% ليصل إلى نحو 4553 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4603 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5918 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6905 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 55240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245410 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4553 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

