" Father Mother Sister Brother" أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الدراما " Father Mother Sister Brother" بجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام.

تدور أحداث الفيلم حول اجتماع أشقاء منفصلون بعد سنوات من الانفصال، ويضطرون إلى مواجهة التوترات غير المحلولة وإعادة تقييم علاقاتهم المتوترة مع والديهم البعيدين عاطفياً، ويشارك ببطولة الفيلم آدم درايفر، مايم بياليك، سارة جرين، توم وايتس، كتابة وإخراج الأمريكي جيم جارموش، والفيلم من بطولة النجمة العالمية كيت بلانشيت.

شهدت فعاليات مهرجان فينيسيا هذا العام منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

كان من أبرز الأفلام المشاركة هذا العام هو الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" الذي تم استقباله بحفاوة بالغة، وشارك في إنتاجه عدد من أبرز نجوم هوليوود منهم النجم براد بيت، والنجم خواكين فينيكس.

