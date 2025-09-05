"فينيسيا السينمائي" ينعى جورجيو أرماني: "صديق عظيم وداعم مهم"

كتب- مروان الطيب:

نعت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مصمم الأزياء جورجيو أرماني الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 91 عاما.

ونشرت "فينيسيا" نعيها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" واستشهدت بجملة له: "عادة ما أفكر ماذا كانت حياتي ستكون بدون السينما؟"، وجاء في التعليق: "بعد أيام من معرض الفن الدولي رحل جورجيو أرماني مصمم الأزياء العبقري، صديق عظيم وكان من أحب الناس لنا أثناء حضور فعاليات المهرجان، وكونه أحد أهم الداعمين لنا".

وحرص عدد كبير من نجوم هوليوود على نعي مصمم الأزياء العالمي منهم النجمة العالمية جوليا روبرتس والنجمة إيفا جرين.

ويواصل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بمشاركة عدد كبير من أهم الأعمال السينمائية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود والعالم.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

