بعين متورمة.. ممثلة شهيرة تكشف السبب وراء عدم حضور حفل الإيمي 2025



كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا، عن السبب وراء عدم قدرتها على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمي الذي أقيم على مسرح بيكوك في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت صوفيا فيرجارا مقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بعين متورمة، إذ كتبت: "لم أتمكن من حضور الإيمي، لكنني ذهبت إلى غرفة الطوارئ، أسف لعدم تمكني من الحضور، أصبت بحساسية في عيني قبل لحظات من توجهي إلى الحفل".

وشهد الحفل منافسة شرسة على العديد من الفئات المختلفة، كان أبرزها فوز الممثل الأمريكي سيث روجن بجائزة "أفضل ممثل" في دور رئيسي عن المسلسل الكوميدي "The Studio"، الممثل الأمريكي تراميل تيلمان الفائز بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن مسلسل " Severance" ليصبح أول ممثل ذو بشرة سمراء يحصل على الجائزة بهذه الفئة.

صوفيا فيرجارا رشحت لـ 5 جوائز إيمي طوال مسيرتها ولم تفز بجائزة منها، وكانت اخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم الرسوم المتحركة "Despicable Me 4" الذي عرض تجاريا عام 2024.

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وحازت على استحسان النقاد والجمهور.