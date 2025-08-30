"كعب الجزمة اتكسر".. نجمة تتعرض لموقف محرج أثناء تصوير فيلمها الجديد

كتب- مروان الطيب:

تعرضت الممثلة الأمريكية، آن هاثاواي لموقف محرج أثناء تصوير أحد مشاهدها من كواليس الجزء الثاني لفيلم "The Devil Wears Prada" المقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2026، وذلك بمدينة نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لان هاثاواي على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية،إذ ظهرت هاثاواي وهي تتعثر على السلم خلال تصوير أحد المشاهد، مما أدى لكسر كعب الحذاء"

عرض الجزء الأول من فيلم "The Devil Wears Prada" عام 2006 وشارك ببطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود منهم النجمة العالمية ميريل ستريب، النجمة إيميلي بلانت، النجم ستانلي توتشي، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 326 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 مليون فقط.

كما رشح جائزتين أوسكار هما "أفضل ممثلة في دور رئيسي" و"أفضل تصميم ملابس".

يذكر أن آن هاثاواي لديها العديد من المشاريع السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Mother Mary" ويعرض نهاية شهر نوفمبر المقبل.

