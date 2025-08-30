تدهورت حالته الصحية.. نقل النجم العالمي بروس ويليز لدار رعاية

كتب-مروان الطيب:

حلت إيما هيمينج ويليس، زوجة النجم العالمي بروس ويليس ضيفة على قناة "ABC News"، وتحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزوجها ونقله لدار رعاية من أجل العناية به طوال الـ 24 ساعة، نظرا لتدهور حالته الصحية بسبب معاناته مع مرض الخرف الجبهي الصدغي.

وظهرت إيما وهي متأثرة بالحديث عن في حوارها مع القناة وقال: "أنه كان من أصعب القرارات التي أخذتها، وإن بروس يريد لبناته أن يتم الاعتناء بهما وليس به"

واستكملت: "وأقوم بزيارته بشكل يومي على الفطار ومرة أخرى على العشاء مع ابنتيه مايبل وإيفلين"".

وبسؤالها من قبل المذيعة" هل يستطيع التعرف عليكي"، وردت إيما : "أشعر أنه يستطيع، وعندما نكون معه يتوهج ونقوم بتقبيله واحتضانه".

وفي عام 2022 أعلن "بروس ويليز" تشخيصه بمرض الخرف الجبهي الصدغي وهو ما أثر على لقدرته على الكلام وهو اضطراب يعجز المصاب به عن الإدراك الصحيح لمعاني الكلمات، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبات في القراءة والكتابة.

وكشفت عائلة بروس ويليز، عن إصابته بـ الخرف الجبهي الصدغي وذلك في بيان رسمي عبر حسابهم الرسمي على "انستجرام" حيث أوضحوا أن الأطباء توصلوا أخيرًا إلى تشخيص مرضه وأكدوا أن هذا المرض ليس له علاج حتى الآن وعن أملهم في تغيير هذه الحقيقة خلال السنوات المقبلة وعبرت أسرته عن امتنانها لكل من قام بمراسلتهم للإطمئنان على حالته الصحية.

وواصلت عائلة "بروس ويليز" كشف المزيد من التفاصيل الخاصة بمرضه وحالته خلال الفترة الماضية، وعن ما إذا كان هناك تحسن ملحوظ بحالته الصحية وهو ما نفته عائلته حيث بدأ "ويليز" في النسيان إذ يجد صعوبة في تذكر الأشخاص.

يذكر أن اخر مشاركات بروس ويليس السينمائية كانت بفيلم الأكشن "Assassin" الذي صدر عام 2023.