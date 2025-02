وفاة ممثلة كورية داخل منزلها يتصدر تريند مواقع التواصل.. ماذا حدث؟

كتب - معتز عباس:

أثار وفاة الممثلة الكورية الشابة كيم ساي رون، صدمة وحزناً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد العثور على جثتها داخل منزلها في مدينة سيول.

الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 24 عامًا، والمعروفة بدورها في فيلم "The Man from Nowhere" عام 2010، كانت هدفًا لوسائل الإعلام الكورية، خاصة بعد حادث قيادتها تحت تأثير الكحول في عام 2022، وتوقيع عليها غرامة مالية كبيرة من المحكمة تقدر بنحو 14000 دولار، لتدخل في انتكاسة في السنوات الماضية.

وفقًا لقسم شرطة سيونج دونج في سيول، تم اكتشاف وفاة كيم ساي رون من قبل صديق زار منزلها الأحد، والشرطة أكدت أن سبب الوفاة كان انتحارًا.

