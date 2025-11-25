إعلان

10 صور لـ بيلا حديد من أحدث جلسة تصوير بإطلالات جريئة وساحرة

كتب- مروان الطيب:

08:32 م 25/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد على انستجرام
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد من أحدث ظهور على السوسيال ميديا
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد من أحدث ظهور
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد تخطف الأنظار
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد
  • عرض 12 صورة
    عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد
  • عرض 12 صورة
    عارضة الأزياء بيلا حديد
  • عرض 12 صورة
    عارضة الأزياء بيلا حديد من أحدث جسة تصوير
  • عرض 12 صورة
    كواليس جلسة تصوير بيلا حديد
  • عرض 12 صورة
    بيلا حديد تتألق في أحدث جلسة تصوير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد لعدد من جلسات التصوير ضمن مشاركتها في حملة الإعلانية لإحدى شركات العطور.

نشرت بيلا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بأكثر من إطلالة مختلفة جريئة وأنيقة، احدها بفستان شفاف.

بيلا حديد داخل المستشفى

يذكر أن فاجئت بيلا حديد متابعيها، ونشرت صور صادمة مؤخرا خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

ومن المعروف عن بيلا حديد دعمها للقضية الفلسطينية وتقوم بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل.

اقرأ أيضا:

بعد تعافيه.. أول ظهور للفنان محمد صبحي مع لميس الحديدي

هكذا علقت مي عز الدين على أحدث ظهور لزوجها أحمد تيمور

بيلا حديد مرض لايم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية