خضعت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد لعدد من جلسات التصوير ضمن مشاركتها في حملة الإعلانية لإحدى شركات العطور.

نشرت بيلا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بأكثر من إطلالة مختلفة جريئة وأنيقة، احدها بفستان شفاف.

بيلا حديد داخل المستشفى

يذكر أن فاجئت بيلا حديد متابعيها، ونشرت صور صادمة مؤخرا خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

ومن المعروف عن بيلا حديد دعمها للقضية الفلسطينية وتقوم بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل.

