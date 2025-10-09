"بقت 29 سنة".. 25 صورة بيلا حديد تحتفل بعيد ميلادها بألبوم من طفولتها

هاندا أرتشل ومارجو روبي..تعرف على أجمل ممثلات في العالم عام 2025

تحتفل عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية بيلا حديد، اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 29 هذا العام.

واحتفلت بيلا بعيد ميلادها على طريقتها ونشرت صور لها من فترة طفولتها عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت عليها: "الأرنوب الصغير ده بقى 29 سنة انهاردة"، كما أعادت بيلا نشر العديد من تهاني أصدقائها ومحبيها.

ونشرت بيلا صور مؤخرا من جلسة التصوير عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق وجذاب مفعمة بالحيوية والنشاط.

وفاجئت بيلا حديد متابعيها، ونشرت صور صادمة خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها مؤخرا بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

وكشفت إحدى العلامات التجارية العالمية في وقت سابق عن فسخ تعاقدها مع بيلا حديد واستبدالها بموديل إسرائيلية بعد مواصلة دعم "بيلا" للقضية الفلسطينية.

وكشف موقع "WION" أن إدارة هذه الماركة الشهيرة كشفت عن استبدال "بيلا حديد" بموديل إسرائيلية تدعى "ماي تاجر" خلال حملتها الدعائية الأخيرة ولاقى الخبر انزعاج العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمقاطعة العلامة التجارية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ومن المعروف عن "جيجي" وشقيقتها بيلا حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

اقرأ أيضا:

"التهاب في الشعب الهوائية".. منى فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية

رشيد مشهراوي لـ"مصراوي": سعيد باتفاق إيقاف إطلاق النار لوقف المجزرة في غزة