سوزان سارندون تحتفي بفيلم "فلسطين36": "تأثرت بقصته"

كشفت النجمة الأمريكية العالمية، سوزان سارندون عن مشاهدتها فيلم الدراما الفلسطيني "فلسطين 36".

نشرت سوزان بوستر الفيلم عب خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "شاهدت هذا الفيلم و تأثرت بالقصة التي لا نسمعها".

تدور أحداث فيلم "فلسطين 36"عام 1939 حول ثورة القرى الفلسطينية ضد الحكم الاستعماري البريطاني، حيث يظهر يوسف وهو يتنقل بين القدس ومنزله الريفي وسط تصاعد التوتر، بطولة كامل الباشا، صالح بكري، ياسمين المصري، هيام عباس، تأليف وإخراج آن ماري جاسر

أعلنت وكالة المواهب الأمريكية "UTA" خلال الفترة الماضية، عن عدم التعامل مع الممثلة الأمريكية سوزان سارندون وفسخ التعاقد معها، وذلك بعد إصرارها على دعم القضية والشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني ومشاركتها بأكثر من وقفة تضامنية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وظهرت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون مؤخرًا بعدد من المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني بمدينة نيويورك الأمريكية ونددت خلالها بالانتهاكات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمستمر لأكثر من شهر.

