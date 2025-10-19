حضره 11 ألف أجنبي .. ماذا قال Anyma عن حفله في الأهرامات؟

أثارت النجمة العالمية كيم كاردشيان الجدل مؤخرًا، بعد ظهورها بإطلالة غير متوقعة وغريبة، خلال مشاركتها في حفل متحف الأكاديمية للفنون السينمائية، الذي أُقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت كيم ترتدي فستان جريء وأنيق، لكنها وضعت قناعًا على وجهها بالكامل، وقلادة كبيرة من الألماس حول رقبتها لتخفيي ملامحها عن المصورين على الريد كاربت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها كيم بهذا الشكل، حيث سبق وأن ارتدت قناعًا يغطي وجهها ورأسها بالكامل في حفل "ميت جلا" عام 2021، عندما ظهرت بفستان أسود بالكامل.

