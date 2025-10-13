إعلان

حضره 11 ألف أجنبي .. ماذا قال Anyma عن حفله في الأهرامات؟

كتب : مصطفى حمزة

11:58 ص 13/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انياما المبدع
  • عرض 7 صورة
    انياما و الهرم
  • عرض 7 صورة
    انياما بالهرم
  • عرض 7 صورة
    انياما
  • عرض 7 صورة
    منشور اني ياما
  • عرض 7 صورة
    انياما يستعد لحفله

أكد منظم الحفلات ربيع مقبل، حضور 11 ألف أجنبي، و4 آلاف مصري، حفل الموسيقى الإليكترونية الذي قدمه الدي جي الإيطالي الأمريكي Anyma في الأهرامات يوم 10 أكتوبر الماضي.

وحرص الدي جي الإيطالي الأمريكي، عبر صفحاته في مواقع الواصل، على الإحتفاء بالحفل الذي وصفه بالتاريخي، ونشر صور له في منطقة الأهرامات، وعلق: "أرض الخلود".

وقدم أنيما، عرض يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والخدع البصرية والضوئية، على مسرحين وشاشة ضخمة.

وقسم العرض إلى جزئين، الأول هو يقوم على الموسيقى الإليكترونية "كوانتوم" ، و الثاني "نهاية جينيسيس" كان موسيقى بصري متطور.

Anyma الأهرامات

فيديو قد يعجبك:



