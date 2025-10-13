حضره 11 ألف أجنبي .. ماذا قال Anyma عن حفله في الأهرامات؟

أكد منظم الحفلات ربيع مقبل، حضور 11 ألف أجنبي، و4 آلاف مصري، حفل الموسيقى الإليكترونية الذي قدمه الدي جي الإيطالي الأمريكي Anyma في الأهرامات يوم 10 أكتوبر الماضي.

وحرص الدي جي الإيطالي الأمريكي، عبر صفحاته في مواقع الواصل، على الإحتفاء بالحفل الذي وصفه بالتاريخي، ونشر صور له في منطقة الأهرامات، وعلق: "أرض الخلود".

وقدم أنيما، عرض يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والخدع البصرية والضوئية، على مسرحين وشاشة ضخمة.

وقسم العرض إلى جزئين، الأول هو يقوم على الموسيقى الإليكترونية "كوانتوم" ، و الثاني "نهاية جينيسيس" كان موسيقى بصري متطور.