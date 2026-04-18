تحدث محمد نجل "موسيقار الأجيال" الفنان محمد عبدالوهاب، عن تفاصيل مساهمة والده في نشيد بلادي بلادي بعد اختياره ليصبح السلام الوطني الرسمي لجمهورية مصر العربية، موضحًا الدور الذي لعبه والده في هذا التحول التاريخي، والذي نال بسببه الراحل، رتبة عسكرية شرفية تقديرًا لهذا العمل الوطني.

تغيير النشيد الوطني من والله زمان يا سلاحي إلى بلادي بلادي

أوضح محمد خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المعروض عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن قرار تغيير النشيد الوطني من "والله زمان يا سلاحي" إلى بلادي بلادي جاء في عام 1979 بطلب مباشر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي استدعى والده خصيصًا إلى المنتزه بالإسكندرية لهذا الغرض.

وأشار إلى أن والده لم يغير اللحن الأصلي الذي وضعه الموسيقار خالد الذكر سيد درويش، بل قام بإعادة صياغته في "توزيع جديد" يتناسب مع مواصفات النشيد الوطني من حيث الإيقاع والقوة.

محمد عبدالوهاب كان يفضل لقب الموسيقي على "الموسيقار"

كما كشف نجل محمد عبدالوهاب أن والده كان يشعر بالقلق من طلب الرئيس السادات بقيادة الأوركسترا بنفسه عند استقباله في المطار، نظرًا لتقدمه في السن ولأنه لا يعتبر نفسه "مايسترو" بالمعنى التقليدي.

وفي سياق آخر، لفت نجل الفنان الراحل إلى أن والده كان يفضل لقب "الموسيقي" على لقب "الموسيقار"، وكان يحرص على تعريف نفسه بهذا اللقب عند الحديث في الهاتف لتمييز نفسه عن شخصيات أخرى كانت تحمل نفس الاسم في ذلك الوقت.





منى عبدالغني تتحدث عن تفاصيل وضع الفنان هاني شاكر الصحي



ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا



