إعلان

قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار والفتاة التي أهداها الورود

كتب : مروان الطيب

10:02 م 10/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    النجم العالمي عمر الشريف
  • عرض 5 صورة
    عمر الشريف
  • عرض 5 صورة
    عمر الشريف بأحد اللقاءات التلفزيونية
  • عرض 5 صورة
    عمر الشريف في هوليوود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يوافق اليوم الجمعة 10 أبريل، ميلاد النجم العالمي الراحل عمر الشريف الذي ترك ورائه إرثا فنيا حافلا بالأعمال السينمائية الهامة.

ويعد عمر الشريف هو أحد أهم نجوم السينما المصرية والعربية الذين حققوا نجاحا استثنائيا في السينما العالمية.

قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار

روى النجم الراحل عمرالشريف بأحد اللقاءات التليفزيونية أنه كان عاشقا للرهانات وأنه أنفق أمواله بالكامل عليها.

وأنه في إحدى المرات خلال وجوده بإحدى الفعاليات السينمائية في إيطاليا، قابل سيدة جميلة وطلب منها أن ترافقه ولكنها رفضت.

ليقرر بعدها الاتجاه إلى أحد الكازينوهات وبعد عدة جولات ربح حوالي مليون دولار عام 1966، وكان يريد مصالحة السيدة عما بدر منه.

وقام بالاتصال بأحد محال الورود وطلب منهم كل الورود في المكان وقالوا له انه لدينا 25 طنا من الورود، وقلت لهم أرسلوها جميعا.

رحيل النجم العالمي عمر الشريف

رحل الفنان عمر الشريف عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 83 عاما.

وقام عدد كبير من نجوم هوليوود بنعيه ووداعه برسائل مؤثرة منهم النجم العالمي أنطونيو بانديراس، النجمة العالمية باربرا سترايساند.

قدم عمر الشريف طوال مسيرته الفنية أكثر من 100 عمل فني ما بين التليفزيوني والسينمائي سواء داخل مصر أو خارجها.

ورشح للعديد من الجوائز العالمية منها ترشحه لجائزة الأوسكار عن فيلم لورانس العرب - Lawrence of Arabia عام 1963، كما فاز بجائزة جولدن جلوب عن دوره بنفس الفيلم.

