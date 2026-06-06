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أول تعليق لييس توروب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

كتب : هند عواد

11:09 ص 06/06/2026
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    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
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    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    الدنماركي ياس توروب
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    ياس توروب مدرب الأهلي (2)

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ودع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني السابق للأهلي، جماهير الأحمر برسالة مؤثرة، عقب فسخ التعاقد معه.

وغادر توروب القاهرة مساء أمس الجمعة، عائدًا إلي بلاده بعد إنهاء علاقته بالنادي الأهلي، عقب الاتفاق بين الثنائي على فسخ التعاقد بالتراضي.

ورحل توروب عن الأهلي، بعد تراجع نتائج الفريق، الذي أنهى الموسم في الدوري المصري بالمركز الثالث، وودع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي، وكأس مصر من دور الـ32.

رسالة مؤثرة من توروب بعد الرحيل عن الأهلي

نقل الإعلامي أحمد شوبير، رسالة عن ييس توروب، عبر فيها عن رضاه عما قدمه خلال فترته مع الأهلي.

وقال توروب: "كنت أتمنى أن أقدم الكثير للأهلي، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، فترات تبدأ وأخرى تنتهي، أغادر وأنا راض عما قدمته مع الفريق".

ووجه توروب التحية للاعبي الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يودعهم بشكل مباشر، بسبب حصولهم على إجازة عقب نهاية الموسم.

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توروب الأهلي شوبير

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