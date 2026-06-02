هل انتهت رحلته مع الأهلي؟.. حسين الشحات يثير الجدل برسالة غامضة

الغندور يعلق على رحيل الشحات عن الأهلي ويكشف وجهته المحتملة

أثار حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بمنشور غامض، بالتزامن مع انتهاء تعاقده مع الأحمر.

انتهاء عقد حسين الشحات مع الأهلي

انتهى عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، وأصبح لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي ناد، خاصة بعدم توصل الثنائي لاتفاق على تجديد التعاقد.

حسين الشحات يودع الأهلي

نشر حسين الشحات، صورة رفقة شقيقه ووكيله محمد الشحات، وبعض عمال النادي من داخل ملعب "التتش"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الشحات على الصورة التي جمعته بعمال الأهلي، وكتب: "الحبايب"، مما أثار التكهنات حول وداع الشحات للأهلي بعد انتهاء تعاقده.

