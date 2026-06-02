تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026.

ويأتي المعرض من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، في إطار الجهود المشتركة لدعم الحرف التقليدية وتمكين المبدعين في مختلف المحافظات.

التمكين الاقتصادي ودعم المبادرات التنموية

يستهدف تنظيم المعرض دعم المبادرات التنموية والثقافية التي تسهم في الحفاظ على التراث المصري وتعزيز الصناعات اليدوية.

ويسعى المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير منصة تسويقية متكاملة تتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والتواصل مع جمهور واسع من المهتمين بالمنتجات التراثية، مما يفتح آفاقًا جديدة للترويج للمنتج المحلي.

منصة للتسويق المحلي

يعد معرض "ديارنا" من أبرز الفعاليات الداعمة للحرف اليدوية في مصر، حيث يساهم في تعزيز فرص أصحاب الحرف في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور داخل مصر وخارجها.

ويوفر المعرض مساحة تفاعلية للتعريف بالصناعات التقليدية التي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية المصرية، مع التركيز على جودة المعروضات وقدرتها على المنافسة في الأسواق.

مواعيد استقبال الزوار

أعلنت مكتبة الإسكندرية أن المعرض يستقبل الرواد على مدار فترة إقامته بدءًا من يوم 15 يونيو وحتى 19 يونيو 2026.

وحددت المكتبة مواعيد الزيارة لتكون من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزوار والباحثين والمبدعين للاطلاع على الحرف التراثية المشاركة في هذه النسخة.