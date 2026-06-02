تمهيدا للرحيل.. حسين الشحات يجمع متعلقاته من "التتش"

الغندور يعلق على رحيل الشحات عن الأهلي ويكشف وجهته المحتملة

جمع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متعلقاته من داخل ملعب "مختار التتش"، اليوم الثلاثاء، تمهيدا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وانتهي عقد الشحات مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، دون التوصل لاتفاق علي تجديد العقود.

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي، إن حسين الشحات جمع متعلقاته من داخل ملعب "مختار التتش"، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر: "حسين الشحات جمع متعلقاته بعد انتهاء عقده مع الأهلي وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد".

وودع الشحات الأهلي، برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إذ نشر صورته رفقة شقيقه ووكيل أعماله وبعض عمال النادي، وكتب: "الحبايب".

وانتهى عقد حسين الشحات مع الأهلي، بنهاية الموسم المنقضي، دون التوصل لاتفاق بتجديد تعاقده مع الأحمر، ويحق له الرحيل لأي ناد بالمجان.

