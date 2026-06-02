كشفت جامعة بني سويف الأهلية عن رصد وضبط 29 حالة غش داخل اللجان الامتحانية بمختلف كليات الجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، في إطار جهودها المستمرة لضمان النزاهة الأكاديمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التمريض الأعلى في عدد المخالفات

وأوضحت الدكتورة رشا توفيق، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن كلية التمريض سجلت أعلى معدلات المخالفات بعد ضبط 11 حالة غش باستخدام الهواتف المحمولة، فيما تمكنت كلية الصيدلة من ضبط 8 حالات غش اعتمدت على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الهواتف المحمولة.

وأضافت أن كلية العلاج الطبيعي شهدت ضبط 3 حالات غش باستخدام الورق المصغر وسماعات الأذن الدقيقة، بينما تم رصد 3 حالات أخرى بكلية جيولوجيا البترول والتعدين تنوعت بين استخدام الورق المصغر والهواتف المحمولة، كما سجلت كل من كلية طب الأسنان وكلية الحقوق 4 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة.

مواجهة أساليب الغش الحديثة

وأكد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن الجامعة تتعامل بحزم مع جميع محاولات الغش داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على أهمية التصدي لكافة أشكال التحايل سواء التقليدية أو المعتمدة على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة بحق جميع الطلاب المخالفين، بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وجودة مخرجاتها.

رقابة مشددة داخل اللجان

وأوضح رئيس الجامعة أن نجاح منظومة الرقابة في اكتشاف وسائل الغش المختلفة يعكس جاهزية اللجان الامتحانية وفاعلية الإجراءات المتبعة، لافتًا إلى استمرار أعمال المتابعة والتفتيش داخل اللجان لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.

وأكد أن الجامعة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد الامتحانات أو التأثير على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.