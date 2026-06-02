كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي رد فعل وليد صلاح بعد قرار الاستغناء عنه الذي سيصدر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى رفضه منصباً جديدًا.

وقال المصدر، إن الأهلي عرض على وليد صلاح الدين تولي منصب مدير قطاع الناشئين في الموسم الجديد لكنه رفض

وأكد المصدر لمصراوي، أن وليد صلاح الدين مندهش من عدم استمراره ويرى أن قرار الاستغناء عنه والذي سيصدر في الأيام المقبلة غريب خاصة أنه كمديرا للكرة عمل في ظروف صعبة ولم يقصر في أداء وظيفته

وأوضح أن الأهلي كان قد أبلغ وليد صلاح بإعفائه من منصب مدير الكرة وتولي وائل جمعة هذا المنصب بعد تمسك سيد عيد الحفيظ به وتفضيله على أسماء أخرى كانت مرشحة لذات المنصب مثل محمد بركات ومتعب وشادي محمد وعلاء ميهوب.

