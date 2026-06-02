مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مصدر يكشف لمصراوي رد فعل وليد صلاح الدين بعد قرار عدم استمراره مديرا للكرة

كتب : رمضان حسن

12:36 ص 02/06/2026
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين مع حسن شحاتة
    وليد صلاح الدين وعماد النحاس في زيارة حسن شحاتة
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين والخطيب
    وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي في بطوة دوري أبطال أفريقيا 2001
    الخطيب ووليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي رد فعل وليد صلاح بعد قرار الاستغناء عنه الذي سيصدر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى رفضه منصباً جديدًا.

وقال المصدر، إن الأهلي عرض على وليد صلاح الدين تولي منصب مدير قطاع الناشئين في الموسم الجديد لكنه رفض

وأكد المصدر لمصراوي، أن وليد صلاح الدين مندهش من عدم استمراره ويرى أن قرار الاستغناء عنه والذي سيصدر في الأيام المقبلة غريب خاصة أنه كمديرا للكرة عمل في ظروف صعبة ولم يقصر في أداء وظيفته

وأوضح أن الأهلي كان قد أبلغ وليد صلاح بإعفائه من منصب مدير الكرة وتولي وائل جمعة هذا المنصب بعد تمسك سيد عيد الحفيظ به وتفضيله على أسماء أخرى كانت مرشحة لذات المنصب مثل محمد بركات ومتعب وشادي محمد وعلاء ميهوب.

وليد صلاح الدين الأهلي وائل جمعة

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
