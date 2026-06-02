كهربا يتحدث عن هدفه مع إنبي.. ورسالة للاعبي المنتخب قبل المونديال

كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.. ماذا دار في الغرف المغلقة؟

فينيسيوس يتفوق على الفراعنة.. القيمة السوقية لمصر والبرازيل قبل ودية الأحد

فتح مسئولو النادي الأهلي باب التفاوض الجاد مع وليد الكراكي مدرب المنتخب المغربي السابق، لإقناعه بتولي قيادة فريق الكرة الأول في الموسم المقبل بعدما تم الاستقرار علي إقالة الدنماركي ييس توروب.

وقال مصدر في الأهلي لـمصراوي، إن المفاوضات مع الركراكي يقودها محمود الخطيب رئيس النادي ومعه سيد عبد الحفيظ عضو المجلس حيث يحظى المدرب المغربي بقبول وتأييد شديدين داخل القلعة الحمراء وهناك إجماع علي قدرته علي النجاح مع الفريق والعودة لحصد البطولات.

وأكد المصدر، أن الركراكي طلب مهلة للرد علي مسئولي الأهلي بعدما بعض الشروط التي يدرسها النادي في الوقت الحالي ومنها الحصول علي راتب شهري قدره 200 ألف دولار والعمل مع جهاز فني أجنبي بالكامل يختاره هو بنفسه ، فيما رحب المدرب المغربي بتولي وائل جمعة منصب مدير الكرة لاسيما في ظل العلاقة القوية التي تجمعهما بعيدًا عن الملاعب.

وكشف، أن الأهلي يدرس في الوقت الحالي شروط وليد الركراكي وفي حالة التوصل لاتفاق بشأن الخطوط العريضة سيكون مدربا للأهلي في الموسم المقبل.

اقرأ أيضا :

مصدر يكشف لمصراوي رد فعل وليد صلاح الدين بعد قرار عدم استمراره مديرا للكرة