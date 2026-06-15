أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن الدواجن المصرية آمنة 100% ولا توجد أي مشكلة فيها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مجازر آلية ونصف آلية على أعلى مستوى تغطي حجم الإنتاج بالكامل.

وأضاف السيد خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن الإشاعات المتداولة عن إعطاء الدواجن هرمونات غير صحيحة، مذكرًا بأن نفس الأكذوبة كانت تتردد منذ 32 سنة عن "حبوب منع الحمل".

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن جودة الدواجن المصرية عالية جدًا، وتستطيع منافسة البرازيل، داعيًا الجمهور إلى تناول الدواجن والبيض دون قلق.

وتابع أن "الدواجن المبردة والمجمدة آمنة، والمجمد صلاحيته سنة، وهذا سيمكن من إدراجها على البورصة السلعية المصرية".

وشدد سامح السيد على أن إدراج الدواجن المجمدة على البورصة السلعية سيوفر مخزونًا استراتيجيًا وبيانات كاملة عن الكميات والأسعار الاسترشادية، مما يلغي الحاجة إلى الاستيراد طوال العام.

وأكد رئيس الشعبة أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، ولا مكان لأي تلاعب بالصناعة.