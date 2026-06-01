كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

20:00

إنبي

تركيا

19:30

مقدونيا

المصري

17:00

زد

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب الفريق

كتب : يوسف محمد

04:24 م 01/06/2026
    فان بوميل
    مارك فان بوميل (6)
    مارك فان بوميل (7)
    مارك فان بوميل (3)
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (5)
    الدنماركي ياس توروب
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
    ييس توروب
    ياس توروب مدرب الأهلي (2)
    ياس توروب مدرب الأهلي

دخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية في مفاوضات قوية مع المدرب الهولندي فان بوميل، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة بدلا من الدينماركي ياس توروب.

وبات الدنماركي ياس توروب على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، والفشل في التتويج ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكذلك بطولة عدم حصد لقب كأس مصر.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الهولندية، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية، لإقناع المدرب الهولندي بتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المدرب الهولندي صلب الحصول على مبلغ 4.5 مليون دولار في الموسم.

وأشارت الصحيفة، أن الأحمر في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب فان بوميل سيكون البديل هو ميجيل كاردوزو المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي.

مفاوضات الأهلي لفسخ عقد توروب

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة النادي تتواصل مع توروب لمحاولة إقناعه بالحصول على راتب 4 أشهر من عقد والرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية، إلا أن المدرب لم يبدي موافقته على الأمر حتى الآن.

"منافس مصر".. الكشف عن قائمة منتخب إيران لكأس العالم 2026

"لدعم النشامى".. رئيس وزراء الأردن يصدر قرارا استثنائيا قبل كأس العالم 2026

فان بوميل النادي الأهلي ياس توروب الدوري المصري

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو: صاحبة أسوأ سجل في تاريخنا
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
الحرارة 44.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس في هذا التوقيت
قرار قضائي بشأن اتهام مدحت شلبي بسب وقذف محمود الخطيب
