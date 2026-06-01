دخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية في مفاوضات قوية مع المدرب الهولندي فان بوميل، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة بدلا من الدينماركي ياس توروب.

وبات الدنماركي ياس توروب على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، والفشل في التتويج ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكذلك بطولة عدم حصد لقب كأس مصر.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الهولندية، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية، لإقناع المدرب الهولندي بتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المدرب الهولندي صلب الحصول على مبلغ 4.5 مليون دولار في الموسم.

وأشارت الصحيفة، أن الأحمر في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب فان بوميل سيكون البديل هو ميجيل كاردوزو المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي.

مفاوضات الأهلي لفسخ عقد توروب

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة النادي تتواصل مع توروب لمحاولة إقناعه بالحصول على راتب 4 أشهر من عقد والرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية، إلا أن المدرب لم يبدي موافقته على الأمر حتى الآن.

