وصول حافلة الزمالك لاستاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وصول لاعبي الزمالك لأرضية ملعب 5 جويلية

وحرص لاعبو الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني للأبيض، على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء، قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة.

محاضرة معتمد جمال للاعبين قبل المباراة

وكان معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية المتعلقة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة، يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

"موقف بيزيرا".. تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية

حضور كبير من جماهير اتحاد العاصمة لدعم الفريق أمام الزمالك بالكونفدرالية



