الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

07:18 م 09/05/2026 تعديل في 09:33 م
  • عرض 6 صورة
حقق فريق مان سيتي فوزا كبيرا على حساب نظيره برينتفورد اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بنيهما ضمن منافسات الجولة الـ35 بالبريميرليج.

وبهذه النتيجة رفع فريق مان سيتي رصيده من النقاط، إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 51 نقطة في المركز التاسع.

ويدخل فريق السيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ناثان أكي - مارك جيهي - أوريلي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - تيجاني ريندرز - أنطوان سيمينيو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - ريان شرقي - جيرمي دوكو

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وبرينتفورد

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تهديد أول من برينتفورد ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى السيتي

الدقيقة 18: عرضية من دوكو لاعب مان سيتي يبعدها دفاع برينتفورد

الدقيقة 24: تسديدة قوية من لاعب مان سيتي تخرج أعلى مرمى برينتفورد

الدقيقة 26: رأسية من هالاند تصل سهلة في يد حارس مرمى برينتفورد

الدقيقة 30: عرضية من لاعب مان سيتي يبعدها دفاع فريق برينتفورد

الدقيقة 36: مشادة بين برناردو سيلفا ولاعب برينتفورد

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: تسديدة قوية من لاعب برينتفورد يتصدى لها حارس مرمى مان سيتي

الدقيقة 60: جيريمي دوكو يسجل الهدف الأول للسيتي في مرمى برينتفورد

الدقيقة 75: إيرلنج هالاند يسجل الهدف الثاني للسيتي في مرمى برينتفورد

الدقيقة 81: عرضية من فيل فودين لاعب السيتي يبعدها دفاع برينتفورد

الدقيقة 2+90: عمر مرموش يسجل الهدف الثالث للسيتي في مرمى برينتفورد

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

ماذا حدث في واقعة كامل الوزير والمهندس؟ مصدر يكشف التفاصيل
"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
