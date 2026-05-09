أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها ساحات المحاكم، بعدما أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا بإعدام متهم قتل صديقه وقطّع جثمانه إلى أشلاء، إثر شكوك راودته بشأن وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته.

وعقدت الدائرة برئاسة المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس المحكمة، جلسة اليوم، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

بدأت القصة عندما تسللت الشكوك إلى قلب المتهم تجاه صديقه المقرب، بعدما اعتقد بوجود علاقة تجمعه بزوجته، لتتحول الصداقة القديمة إلى رغبة دفينة في الانتقام والتخلص منه.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، لم يكن ما جرى وليد لحظة غضب، بل خطة محكمة أعدها المتهم بعناية، مستغلًا الثقة التي تجمعه بالمجني عليه. أوعز المتهم إلى زوجته باستدراج الضحية إلى المنزل، وبالفعل حضر الأخير دون أن يدرك أن خطواته الأخيرة تقوده إلى الموت.

داخل المنزل، قدم المتهم لصديقه مشروبًا دس بداخله عقارًا منومًا أفقده القدرة على المقاومة، وما إن بدأت آثار المخدر تظهر عليه حتى استل المتهم سكينًا، وباغته بطعنة قاتلة أسفل الرقبة، قبل أن ينهال عليه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده.

حاول المجني عليه الهرب وإنقاذ حياته، إلا أن المتهم واصل الاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المنزل.

ولم تتوقف الجريمة عند القتل، إذ كشفت التحقيقات أن المتهم بعد تأكده من وفاة صديقه، أقدم على تقطيع الجثمان بطريقة بشعة، مستخدمًا “ساطورًا” لفصل الرأس عن الجسد، ثم قطع الأطراف ومزق الجثمان إلى أشلاء، قبل أن يضعها داخل جوالات بلاستيكية ويلقي بها في أماكن متفرقة لإخفاء معالم الجريمة.

وخلال التحقيقات، أقرت زوجة المتهم بتفاصيل الواقعة، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للمجني عليه مع آثار الدماء الموجودة بمسرح الجريمة.

كما اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بأنه كان “يدافع عن شرفه”، وهو الاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة، بعدما جاء متوافقًا مع التحريات والأدلة الفنية وأقوال الشهود.

وبعد تداول القضية أمام محكمة الجنايات وصدور حكم بالإعدام، لجأ المتهم إلى محكمة النقض طعنًا على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت العقوبة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

