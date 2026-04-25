إبراهيم حسن يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

كتب - مراسل مصراوي:

11:39 م 25/04/2026 تعديل في 26/04/2026
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (4) (1)

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة عضلية، خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بالبريميرليج، مما أدى إلى قيام المدير الفني للفريق آرني سلوت في استبداله عند الدقيقة 57 من عمر المباراة.

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

وقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مباراة الريدز أمام كريستال بالاس أمس".

وأضاف: "محمد صلاح سيغيب لمدة 4 أسابيع عن ليفربول خلال، مما يعني أنه قد يغيب عن باقي مباريات الفريق في الموسم الحالي".

واختتم حسن تصريحاته: "صلاح سيكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي رفقة منتخب مصر، في بطولة كأس العالم 2026".

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك".

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة في المونديال، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، إيران وبلجيكا".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة، بمواجهة منتخب بلجيكا في الجولة الأولى بالبطولة، يوم 15 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

