"يعاني من مشاكل في قدمه".. ابنة رشوان توفيق تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

كتب : معتز عباس

06:57 م 09/05/2026 تعديل في 07:29 م
    الإعلامية هبة رشوان توفيق
    هبة رشوان توفيق مع والدها من العرض الخاص لفيلم أهل الكهف
    رشوان توفيق وابنته هبة
    الفنان الكبير رشوان توفيق
    صابرين من كواليس المسلسل مع رشوان توفيق
    رشوان توفيق (2)
    رشوان توفيق (4)
    الفنان رشوان توفيق مع نجل الفنانة الراحلة سميحة أيوب
    الفنان رشوان توفيق
    رشوان توفيق (3)
    وزير الأوقاف بصحبة توفيق رشوان
    توفيق رشوان مع وزير الأوقاف
    زيارة وزير الأوقاف لتوفيق رشوان
    رشوان توفيق وفردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل

كشفت الإعلامية هبة رشوان تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير رشوان توفيق.

وأوضحت بعد تداول أنباء عن تدهور حالة الفنان الكبير في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن حالة والدها الصحية مستقرة، وماتداول عن تدهور حالته غير صحيح.

واستكملت:" والدي بلغ من العمر 93 عامًا، وأصبح يعاني من مشاكل في قدمه ونحاول مساعدته للحصول على الراحة وعدم الضغط عليها".

ماذا قال رشوان توفيق عن الشيخ الشعراوي؟

قال الفنان رشوان توفيق، إنه كان محبا للشيخ محمد متولي الشعراوي، وعبر عن انبهاره بإلقاء الشعراوي للشعر الجاهلي خلال لقاء جمعهما مع الوزير أحمد عبدالله طعيمة، وقال قصيدة لإمرأة في الجاهلية، وكان مذهولا من حفظ الشعراوي لقصيدة من الشعر الجاهلي وهو في عمر متقدم.

وتابع توفيق، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أحد مريدي الشعراوي قال إنه سمع الشعراوي وقت خروجه من الدنيا يقول "بنفسك يا رسول الله".

وكشف رشوان توفيق عن رأي الشعراوي في دور محمد كريم الذي قدمه بمسلسل الأبطال، موضحا أنه وجد في أحد الصحف مانشيت عريض يتضمن "الإمام الشعراوي يقول برافو يا رشوان"، وهذا العنوان دفعه لمقابلة الشعراوي في منزله، وخلال المقابلة منحه الشعراوي عباءة ومصحف، وظلت العلاقة متبادلة بينهما.

