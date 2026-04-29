الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

"لا يُصدق ولم أرَ مثله".. لاعب ليفربول يكشف ما فعله محمد صلاح معه

كتب : محمد خيري

01:27 م 29/04/2026

محمد صلاح لاعب ليفربول

أعرب ميلوش كيركيز، نجم ليفربول، عن إعجابه الشديد بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أنه سيفتقده كثيرًا بعد رحيله المرتقب عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليُسدل الستار على مسيرة استثنائية استمرت 9 سنوات داخل "الريدز".

تصريحات كيركيز لاعب ليفربول

وفي تصريحات لشبكة ESPN، أوضح كيركيز أن علاقته بصلاح تتجاوز حدود الملعب، مشيرًا إلى أنه كان يتابع مباريات ليفربول منذ صغره أثناء تواجده في النمسا، قبل أن تتحقق له فرصة اللعب بجوار نجمه المفضل.

وأضاف: “نحن مقربون أنا وصلاح ودومينيك سوبوسلاي، وصلاح استقبلني بشكل رائع، بل واهتم بي بشكل خاص، وساعدني في أمور كثيرة داخل وخارج الملعب، وكنا نقضي وقتًا معًا باستمرار، وأنا ممتن جدًا لذلك”.

وأشار إلى أن ما يميز محمد صلاح ليس فقط خبرته الكبيرة، بل احترافيته الاستثنائية، قائلًا: “هو لاعب لا يُصدق، ولم أرَ مثله من قبل، يتدرب بجدية كبيرة، يحافظ على نظام غذائي صارم، ويركز دائمًا على تقديم أفضل ما لديه”.

واختتم كيركيز تصريحاته بالتأكيد على أنه حاول التعلم من عقلية صلاح الاحترافية طوال الموسم، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به داخل وخارج المستطيل الأخضر.

صلاح ليفربول كيركيز الدوري الإنجليزي

لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
قبل حسام السيلاوي.. هؤلاء النجوم واجهوا تهمة ازدراء الأديان
5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"