أعرب ميلوش كيركيز، نجم ليفربول، عن إعجابه الشديد بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أنه سيفتقده كثيرًا بعد رحيله المرتقب عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليُسدل الستار على مسيرة استثنائية استمرت 9 سنوات داخل "الريدز".

تصريحات كيركيز لاعب ليفربول

وفي تصريحات لشبكة ESPN، أوضح كيركيز أن علاقته بصلاح تتجاوز حدود الملعب، مشيرًا إلى أنه كان يتابع مباريات ليفربول منذ صغره أثناء تواجده في النمسا، قبل أن تتحقق له فرصة اللعب بجوار نجمه المفضل.

وأضاف: “نحن مقربون أنا وصلاح ودومينيك سوبوسلاي، وصلاح استقبلني بشكل رائع، بل واهتم بي بشكل خاص، وساعدني في أمور كثيرة داخل وخارج الملعب، وكنا نقضي وقتًا معًا باستمرار، وأنا ممتن جدًا لذلك”.

وأشار إلى أن ما يميز محمد صلاح ليس فقط خبرته الكبيرة، بل احترافيته الاستثنائية، قائلًا: “هو لاعب لا يُصدق، ولم أرَ مثله من قبل، يتدرب بجدية كبيرة، يحافظ على نظام غذائي صارم، ويركز دائمًا على تقديم أفضل ما لديه”.

واختتم كيركيز تصريحاته بالتأكيد على أنه حاول التعلم من عقلية صلاح الاحترافية طوال الموسم، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به داخل وخارج المستطيل الأخضر.