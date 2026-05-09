الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

10:34 ص 09/05/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم السبت، عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم، على لعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل 16 مايو الحالي.

وتأهل الزمالك على النهائي بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، فيما تأهل اتحاد العاصمة الجزائري بعد تخطي أسفي المغربي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

سرقة التيار وتراكم الفواتير.. أبرز أسباب سحب عداد الكهرباء
الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح
