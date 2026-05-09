موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الناقلة

بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم السبت، عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم، على لعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل 16 مايو الحالي.

وتأهل الزمالك على النهائي بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، فيما تأهل اتحاد العاصمة الجزائري بعد تخطي أسفي المغربي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

اقرأ أيضًا:

"بمشاركة مصطفى محمد".. نانت يتلقى الهزيمة أمام لانس بالدوري ويهبط للدرجة الثانية

"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري



