أكد المجلس الأعلى للجامعات أن إدارة المعادلات التابعة له تختص بمعادلة الدرجات العلمية المختلفة، والتي تشمل البكالوريوس والليسانس، إلى جانب دبلومات الدراسات العليا، ودرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك حتى العام الجامعي 2026.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن معادلة الشهادات الفنية المتوسطة لا تدخل ضمن اختصاصاته، وإنما تتم من خلال إدارة المعادلات الدراسية التابعة للإدارة العامة للبعثات بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعا المجلس الأعلى للجامعات الطلاب الراغبين في معادلة الشهادات الفنية المتوسطة إلى التوجه مباشرة إلى الإدارة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي، للاستفسار عن الإجراءات المطلوبة وآليات التقديم الخاصة بمعادلة تلك الشهادات.

وأشار المجلس إلى أنه الجهة الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية المختصة بمعادلة الدرجات العلمية، مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالإضافة إلى دبلومات الدراسات العليا الصادرة عن مؤسسات تعليمية أو جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك من خلال مقارنة تلك الدرجات بما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون ذاته.

إقرأ أيضًا

تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"



"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"



جامعة عين شمس تطلق توسعات كبرى بالمدينة الطبية بـ 181 مليون جنيه



