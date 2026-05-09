أين تُعادل الشهادات الفنية المتوسطة؟.. الأعلى للجامعات يُجيب

كتب : عمر صبري

12:21 م 09/05/2026

المجلس الأعلى للجامعات

أكد المجلس الأعلى للجامعات أن إدارة المعادلات التابعة له تختص بمعادلة الدرجات العلمية المختلفة، والتي تشمل البكالوريوس والليسانس، إلى جانب دبلومات الدراسات العليا، ودرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك حتى العام الجامعي 2026.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن معادلة الشهادات الفنية المتوسطة لا تدخل ضمن اختصاصاته، وإنما تتم من خلال إدارة المعادلات الدراسية التابعة للإدارة العامة للبعثات بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعا المجلس الأعلى للجامعات الطلاب الراغبين في معادلة الشهادات الفنية المتوسطة إلى التوجه مباشرة إلى الإدارة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي، للاستفسار عن الإجراءات المطلوبة وآليات التقديم الخاصة بمعادلة تلك الشهادات.

وأشار المجلس إلى أنه الجهة الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية المختصة بمعادلة الدرجات العلمية، مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالإضافة إلى دبلومات الدراسات العليا الصادرة عن مؤسسات تعليمية أو جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك من خلال مقارنة تلك الدرجات بما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون ذاته.

