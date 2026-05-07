الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 1
20:00

زد

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

0 0
21:00

النصر

رسمياً.. بترول أسيوط ثاني الصاعدين إلى الدوري المصري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

07:35 م 07/05/2026

بترول أسيوط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط في حسم تأهله رسمياً إلى الدوري المصري الممتاز بعد غياب استمر 16 عاماً، وذلك عقب تعادله أمام المنصورة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري المحترفين.


أهداف مباراة بترول أسيوط والمنصورة


وتقدم المنصورة أولاً عن طريق محمد السعيد في الدقيقة 34، قبل أن ينجح عبده كشكش في إدراك التعادل لبترول أسيوط من ركلة جزاء بالدقيقة 59.


ورفع بترول أسيوط بقيادة مديره الفني أحمد عبد المقصود، رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ليحسم بطاقة الصعود الثانية إلى الدوري الممتاز بعد القناة الذي ضمن التأهل والصدارة مسبقاً، بينما وصل رصيد المنصورة إلى 43 نقطة في المركز التاسع.


مشاركات بترول أسيوط في الدوري الممتاز


ويعد هذا الظهور هو الرابع لبترول أسيوط في الدوري الممتاز، بعدما صعد للمرة الأولى موسم 2006-2007 لكنه هبط في نفس الموسم، ثم عاد مجدداً في موسم 2008-2009 ونجح في البقاء قبل أن يهبط بنهاية موسم 2009-2010 ليغيب بعدها 16 عاماً عن المسابقة.

11 صورة من بدء عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر بالشيخ زايد
11 صورة من بدء عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر بالشيخ زايد

