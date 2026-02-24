مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
19:45

كلوب بروج

جميع المباريات

إعلان

مدير الكرة بالزمالك يكشف مدة غياب الونش بسبب الإصابة

كتب : محمد عبد السلام

06:00 ص 24/02/2026

محمود حمدي الونش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم في العضلة الضامة، عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.


وأكد مدير الكرة للمركز الإعلامي بنادي الزمالك أن "الونش" سيغيب عن الفريق لمدة 10 أيام بسبب الإصابة، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية.


ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره زد اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبد الناصر محمد نادي الزمالك محمود حمدي الونش الدوري الممتاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس سادس أيام رمضان.. أمطار وشبورة على هذه المناطق بالمحافظات
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. أمطار وشبورة على هذه المناطق بالمحافظات
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

بينها الزمالك ضد زد.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة محلية

بينها الزمالك ضد زد.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
بدائل الشاي الأخضر.. 6 مشروبات غنية بمضادات الأكسدة
نصائح طبية

بدائل الشاي الأخضر.. 6 مشروبات غنية بمضادات الأكسدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني