مدير الكرة بالزمالك يكشف مدة غياب الونش بسبب الإصابة

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم في العضلة الضامة، عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد مدير الكرة للمركز الإعلامي بنادي الزمالك أن "الونش" سيغيب عن الفريق لمدة 10 أيام بسبب الإصابة، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية.



ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره زد اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.