مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

إعلان

هل تشهد الكرة المصرية أول حالة تجنيس؟.. أحمد شوبير يثير الجدل

كتب : محمد خيري

11:04 ص 21/03/2026

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار أحمد شوبير حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعدما لمح إلى إمكانية لجوء الكرة المصرية إلى خيار تجنيس أحد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل تمثيل منتخب مصر لكرة القدم.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» تساؤلًا مقتضبًا قال فيه: «هل تشهد الكرة المصرية أول حالة تجنيس؟»، دون أن يكشف عن هوية اللاعب المقصود، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات.

وتزامن ذلك مع تردد أنباء في الفترة الأخيرة حول إمكانية تجنيس لاعب نادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق، وهو ما جعله محل إشادة من بعض نجوم الكرة السابقين.

منتخب مصر يستعد لمعسكر مارس

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر خلال شهر مارس الجاري، يتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير منتخب مصر الكرة المصرية

أحدث الموضوعات

منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور على نجاح "حكاية نرجس"
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان