هل تشهد الكرة المصرية أول حالة تجنيس؟.. أحمد شوبير يثير الجدل

أثار أحمد شوبير حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعدما لمح إلى إمكانية لجوء الكرة المصرية إلى خيار تجنيس أحد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل تمثيل منتخب مصر لكرة القدم.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» تساؤلًا مقتضبًا قال فيه: «هل تشهد الكرة المصرية أول حالة تجنيس؟»، دون أن يكشف عن هوية اللاعب المقصود، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات.

وتزامن ذلك مع تردد أنباء في الفترة الأخيرة حول إمكانية تجنيس لاعب نادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق، وهو ما جعله محل إشادة من بعض نجوم الكرة السابقين.

منتخب مصر يستعد لمعسكر مارس

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر خلال شهر مارس الجاري، يتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم 2026.