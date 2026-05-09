زيارة تاريخية يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسكندرية، اليوم السبت، حيث من المقرر مشاركته الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب.

ووفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، تتضمن زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية تفقد قلعة قايتباي بمنطقة بحري، وزيارة مكتبة الإسكندرية، ومباحثات قمة، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والثقافة.

وعلى مر التاريخ، استضافت مدينة الإسكندرية، العاصمة الثانية، العديد من الزيارات الرسمية والتاريخية لقادة ورؤساء الدول، نظراً لمكانتها السياسية والحضارية المرموقة.

وتنوعت زيارات الرؤساء الأجانب بين جولات دبلوماسية وافتتاح مشروعات تنموية وثقافية.. يستعرض "مصراوي" أبرزها في التقرير التالي:

"خروتشوف" وصلها بحرًا على متن الباخرة "أرمينيا"

في مايو 1964، وصفت زيارة نيكيتا خروتشوف، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي، إلى الإسكندرية برفقة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بالتاريخية، حيث وصل "خروتشوف" بحرًا على متن الباخرة السوفيتية "أرمينيا" إلى الإسكندرية.

واحتشد الآلاف من أهالي الإسكندرية على طول الكورنيش للترحيب بالضيف السوفيتي الذي استمرت زيارته لعدة أيام، تلبية لدعوة من عبد الناصر لحضور احتفالات تحويل مجرى النيل في مشروع السد العالي.

"نيكسون" يبحث عن السلام في عروس المتوسط

وتميزت زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الإسكندرية في 13 يونيو 1974 بحدث سياسي وشعبي بارز حيث كانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي لمصر، وهدفت إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 1967، وفتح صفحة جديدة من التعاون.

واحتشد الملايين في شوارع الإسكندرية للترحيب بموكب نيكسون والسادات، حيث ظهرا في عربة مكشوفة، في مشهد عكس تطلع الشعب المصري للسلام، بعد مرور نحو 9 أشهر على حرب أكتوبر 1973.

الرئيس الأمريكي في المنتزه

وخلال أقل من 5 سنوات، زار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مدينة الإسكندرية في شهر مارس من عام 1979، برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك في إطار جولة تاريخية لدعم جهود السلام وإتمام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وأقام الرئيس كارتر والوفد المرافق له في قصر المنتزه التاريخي، وتحديداً في قصر الحرملك، حيث عُقدت لقاءات قمة هامة في قصر المنتزه للوصول إلى صيغة توافقية حول النقاط العالقة في معاهدة السلام.

رئيسة اليونان تقتفى أثر كفافيس

وفي سياق متصل، أجرت رئيسة جمهورية اليونان، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، زيارة رسمية إلى مدينة الإسكندرية في مايو 2024، رافقها وفد رفيع المستوى ضم وزيرة الثقافة اليونانية.

وتضمنت الزيارة افتتاح متحف الشاعر اليوناني العالمي "قسطنطين كفافيس" بمنطقة محطة الرمل، وتفقد المتحف اليوناني الروماني ومكتبة الإسكندرية ولقاء الجالية اليونانية في الإسكندرية.