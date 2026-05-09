تشهد محافظة الإسكندرية افتتاح الفرع الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب وهو ما دفع الكثيرين إلى طلب الاستفسار والموقع الرسمي للجامعة للاطلاع على ما تمنحه الجامعة من درجات ودبلومات وماجستير ودكتوراه وشهادات مهنية.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرع الجامعة في برج العرب اليوم.

فصل من تاريخ التعاون المصري الفرنسي

تم تقديم واعتماد الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية في خدمة التنمية الأفريقية خلال قمة رؤساء دول وحكومات الدول الناطقة بالفرنسية في داكار في مايو 1989، وفي أكتوبر 1990، تأسست جامعة سنجور، وهي مؤسسة تعليمية خاصة من الدرجة الثالثة ذات منفعة عامة دولية معترف بها.

برامج وشهادات جامعة سنجور

تقدم جامعة سنغور تدريبًا متعدد التخصصات والمواضيع حول التنمية المستدامة في سياق العولمة، وتقود الجامعة مشاريع تنموية من خلال عمل طلابها، وتبني شبكة من المهارات والخبرات عبر تأهيل مدققيها مهنيًا، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بُعد.

وتقدم جامعة سنغور، في الإسكندرية وفروعها العشرة الأخرى في أفريقيا وأوروبا، برامج ماجستير متخصصة ودورات قصيرة لتلبية احتياجات تعزيز مهارات التنمية لدى المتخصصين التنفيذيين في مجال التنمية الأفريقية.

وتستضيف الجامعة حوالي 200 طالب يتم اختيارهم بعد مسابقة انتقائية تضم أكثر من 3000 مرشح من 25 دولة مختلفة، كما تقدم 120 منحة دراسية لمتابعة برنامج الماجستير في التنمية لمدة عامين.

رابط التقديم في جامعة سنجور

وتعد جامعة سنجور مشروع السبعينات والثمانينات إذ أنه ولد مشروع إنشاء جامعة فرنكوفونية مكرسة للتنمية الأفريقية خلال قمة رؤساء الدول والحكومات للبلدان الفرنكوفونية المنعقدة في داكار في مايو 1989.

وهدفت هذه المبادرة الطموحة إلى تزويد أفريقيا بمؤسسة تعليم عالٍ قادرة على تكوين كوادر أفريقية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، حيث تعتبر رؤية للتميز من أجل تكوين قادة أفريقيا المستقبليين.

وعندما افتتحت جامعة سنجور رسميًا أبوابها في الإسكندرية بمصر، حملت اسم ليوبولد سيدار سنغور، الشخصية البارزة في الفرانكوفونية، الذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز الهوية الفرانكوفونية حول العالم.

وتهتم جامعة سنجور بتدريب قادة مبدعين، بالفرنسية، قادرين على مواجهة تحديات التنمية المستدامة في أفريقيا.

وتحدد الخطة الاستراتيجية 2024-2030 لجامعة سنجور رؤية وطموحات السنوات الـ6 المقبلة، وهي مبنية حول 5 محاور استراتيجية رئيسية.

وتهدف جامعة سنجور إلى الحوكمة والتعاون والرقمنة وتحديث الحوكمة وتعزيز الشراكات وتسريع التحول الرقمي، عن طريق حوكمة حديثة وفعالة، وتعاون مؤسسي معزز، والتحول الرقمي للخدمات، والإشعاع والمبادرة والتأثير، وتوسيع النطاق الدولي ودعم ريادة الأعمال، وتعظيم التأثير المجتمعي.

