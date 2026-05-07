مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي

كتب : نهي خورشيد

12:41 ص 07/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال مصطفى شوبير بعد هدف الأهلي
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير يقدم التعازي لاسرة الموزع أحمد ابراهيم(1)
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير يقدم التعازي لاسرة الموزع أحمد ابراهيم (1)
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    مصطفى شوبير من عمليات الإحماء قبل مباراة الجيش الملكي
  • عرض 12 صورة
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال مصطفى شوبير أمام كاب فيردي (1)
  • عرض 12 صورة
    سجود مصطفى شوبير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

تفاصيل إصابة مصطفى محمد حارس مرمى الأهلي

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي بعد مواجهة إنبي الأخيرة، والتي كشفت عن تعرضه لشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني خاص لمصطفى شوبير، على أن يبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وجاءت إصابة مصطفى شوبير، اليوم، بعد مشاركته أساسيًا في مباراة الأهلي وإنبي، أمس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في الجولة الأخيرة من المسابقة والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، وذلك خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

اقرأ أيضًا:

تحركات عاجلة لضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة مبكراً.. ما القصة؟

حقيقة خلاف الشحات ومروان عطية داخل الأهلي.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير إصابة مصطفى شوبير موعد مباراة الأهلي المقبلة مباراة الأهلي وإنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
جامعات ومعاهد

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة
مصراوي ستوري

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
زووم

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
أخبار مصر

اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي