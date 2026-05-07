أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

تفاصيل إصابة مصطفى محمد حارس مرمى الأهلي

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي بعد مواجهة إنبي الأخيرة، والتي كشفت عن تعرضه لشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني خاص لمصطفى شوبير، على أن يبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وجاءت إصابة مصطفى شوبير، اليوم، بعد مشاركته أساسيًا في مباراة الأهلي وإنبي، أمس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في الجولة الأخيرة من المسابقة والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، وذلك خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

