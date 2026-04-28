"لم أتوقع".. مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على الأهلي بثلاثية في الدوري

يمر النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 2025-2026، بأحد أسوأ مواسم الفريق من الناحية الدفاعية خلال السنوات الماضية، في ظل تلقيه الكثير من الأهداف، خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري "دوري نايل".

وتلقت شباك المارد الأحمر خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، 24 هدفا، ليصبح ثاني أضعف خط دفاع في فريق مرحلة التتويج بالدوري المصري، خلف المصري البورسعيدي الذي تلقت شباكه 27 هدفا.

أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي هذا الموسم

وشارك مصطفى شوبير خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي في 17 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 17 هدفا، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه سوى في 5 لقاءات فقط.

وعلى الصعيد المحلي ظهر شوبير رفقة الأهلي في 8 مباريات بالدوري المصري، تلقت شباكه خلالهم 11 هدفا، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراة.

كما شارك صاحب الـ26 عاما مع الأحمر، في 9 مباريات خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أفريقيا، تلقت شباكه خلالهم 6 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

وتراجع مستوى شوبير بشكل واضح في المباريات الماضية، خلال مرحلة التتويج بالدوري، إذ تسبب في هدف سيراميكا خلال اللقاء الذي جمع بينهما بمرحلة التتويج، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، مما أضاع على الأحمر نقطتين في المنافسة على اللقب، بجانب تحميل عدد من الجمهور له هدف بيراميدز الأهلي الذي سكن شباك الأهلي أمس.

أرقام محمد الشناوي مع الأهلي خلال الموسم الحالي

وفي المقابل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال الموسم الحالي رفقة الفريق في 19 مباراة بكافة البطولات، تلقت شباكه 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

وظهر قائد المارد الأحمر رفقة الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 15 مباراة ببطولة الدوري المصري، تلقت شباكه 15 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات.

وكان ظهور الشناوي خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أفريقيا قليلا، حيث شارك في مباراتين فقط تلقت شباكه هدف، وفي بطولة السوبر المصري ظهر صاحب الـ37 عاما رفقة الأحمر في مباراتين أيضًا، استقبل فيهما هدف وحيد.

وتميل الأرقام لصالح محمد الشناوي خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 19 مباراة دخل مرماه 15 هدفا، فيما ظهر شوبير في 17 مباراة تلقت شباكه خلالهم 17 هدفا.

الغاني كريم الحسن: فضلت الزمالك على أوروبا.. وحسن شحاتة كان بمثابة والدي (حوار)

لاعب الزمالك: توروب بلا شخصية والزمالك الأقرب للفوز بالقمة



