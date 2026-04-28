مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

"تفوق للقائد".. أرقام محمد الشناوي وشوبير مع الأهلي خلال موسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

02:53 م 28/04/2026
    مصطفى شوبير والشناوي
    محمد الشناوي ومصطفى شوبير
    الشناوي وإمام عاشور
    محمد الشناوي حارس الأهلي
    محمد الشناوي
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير (1)
    مصطفى شوبير (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمر النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 2025-2026، بأحد أسوأ مواسم الفريق من الناحية الدفاعية خلال السنوات الماضية، في ظل تلقيه الكثير من الأهداف، خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري "دوري نايل".

وتلقت شباك المارد الأحمر خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، 24 هدفا، ليصبح ثاني أضعف خط دفاع في فريق مرحلة التتويج بالدوري المصري، خلف المصري البورسعيدي الذي تلقت شباكه 27 هدفا.

أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي هذا الموسم

وشارك مصطفى شوبير خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي في 17 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 17 هدفا، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه سوى في 5 لقاءات فقط.

وعلى الصعيد المحلي ظهر شوبير رفقة الأهلي في 8 مباريات بالدوري المصري، تلقت شباكه خلالهم 11 هدفا، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراة.

كما شارك صاحب الـ26 عاما مع الأحمر، في 9 مباريات خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أفريقيا، تلقت شباكه خلالهم 6 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

وتراجع مستوى شوبير بشكل واضح في المباريات الماضية، خلال مرحلة التتويج بالدوري، إذ تسبب في هدف سيراميكا خلال اللقاء الذي جمع بينهما بمرحلة التتويج، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، مما أضاع على الأحمر نقطتين في المنافسة على اللقب، بجانب تحميل عدد من الجمهور له هدف بيراميدز الأهلي الذي سكن شباك الأهلي أمس.

أرقام محمد الشناوي مع الأهلي خلال الموسم الحالي

وفي المقابل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال الموسم الحالي رفقة الفريق في 19 مباراة بكافة البطولات، تلقت شباكه 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

وظهر قائد المارد الأحمر رفقة الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 15 مباراة ببطولة الدوري المصري، تلقت شباكه 15 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات.

وكان ظهور الشناوي خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أفريقيا قليلا، حيث شارك في مباراتين فقط تلقت شباكه هدف، وفي بطولة السوبر المصري ظهر صاحب الـ37 عاما رفقة الأحمر في مباراتين أيضًا، استقبل فيهما هدف وحيد.

وتميل الأرقام لصالح محمد الشناوي خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 19 مباراة دخل مرماه 15 هدفا، فيما ظهر شوبير في 17 مباراة تلقت شباكه خلالهم 17 هدفا.

مصطفى شوبير محمد الشناوي النادي الأهلي الأهلي وبيراميدز

أحدث الموضوعات

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
شئون عربية و دولية

حكايات الناس

حوادث وقضايا

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

