الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

كتب : رمضان حسن

12:21 ص 05/05/2026 تعديل في 12:21 ص
    ديانج بشارة قيادة الأهلي (2)
    تيفو جماهير الأهلي (2)
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك (6) (1)
    الأهلي والزمالك (24) (1)
    الأهلي والزمالك (3) (1)
    الأهلي والزمالك (11) (1)
    الأهلي والزمالك (19) (1)
    الأهلي والزمالك (14) (1)
    الأهلي والزمالك (16) (1)
    الأهلي والزمالك (12) (1)
    الأهلي والزمالك (13) (1)
    الأهلي والزمالك (10) (1)
    الأهلي والزمالك (9) (1)
    الأهلي والزمالك (17) (1)
    الأهلي والزمالك (18) (1)
    الأهلي والزمالك (28) (1)
    الأهلي والزمالك (23) (1)
    مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر لموقع مصراوي تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة نادي إنبي في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي الثلاثاء، 8 مساء.

ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

وقال المصدر إن المدرب الدنماركي عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم شاهدوا فيها مباراة الفريق البترولي في الدور الأول من الدوري.

وأشار إلى أن توروب أوضح للاعبين أن إنبي من الفرق المنظمة التي تلعب كرة جماعية وسريعة لذلك يجب احترام المنافس واللعب أمامه بكل جدية.

كيف يفكر توروب في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي؟

وأكد أن مصطفى شوبير سيستمر في حراسة مرمى الأهلي، لافتًا إلى الجهاز الفني لديه حيرة في مركزين؛ الأول، الدفاع بعد عودة ياسر إبراهيم من الإصابة خاصة بعد تألق هادي رياض في مباراة القمة وتبقي حظوظ الأخير هي الأوفر للمشاركة أساسياً، والثاني هو الظهير الأيمن بعد تألق بيكهام في القمة وعودة محمد هاني من الإيقاف وجاهزيته التامة للمباراة لكنه يمل إلى الدفع بـمحمد هاني.

وأوضح أنه استقر على الدفع بـ إمام عاشور أساسيًا ونفس الحال لأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

ويواجه النادي الأهلي نادي إنبي في مباراة ستقام في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري المصري

الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، أما إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

