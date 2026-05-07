إعلان

هل بدأت المنافسة على كرسي ترامب ؟.. ماذا يحدث بين روبيو وماركو؟

كتب : عبدالله محمود

01:26 ص 07/05/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل القيادة داخل الحزب الجمهوري الأمريكي، تطرح تساؤلات متصاعدة في واشنطن حول ما إذا كانت المنافسة على "كرسي ترامب" قد بدأت فعليًا بين أبرز وجوه الإدارة الحالية، وفي مقدمتهم وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس.

وصفت وكالة فرانس برس، الظهور الأخير لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء الماضي في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، بأنه يعكس صعوده في سياق المنافسة مع نائب الرئيس جي دي فانس لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

وخلال المؤتمر، الذي جاء في غياب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بسبب إجازة أمومة، بدا روبيو مستمتعا بالأجواء رغم الفوضى التي رافقت طرح الأسئلة من قبل الصحفيين، بحسبب فرانس برس، إذ قال روبيو مازحا: "هذه فوضى تامة"، وتناول ملفات إيران وكوبا والصين، معتمدا أحيانا نبرة حادة تشبه أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الإعلام.

ولفت روبيو الانتباه بتعليق غير معتاد حين استعار عبارة من موسيقى الهيب هوب لوصف قادة إيران بأنهم مجانين في عقولهم، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل، إذ اعتبره مؤيدون دليلا على حضوره السياسي المتصاعد وقدرته على مخاطبة جمهور الحزب الجمهوري.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، في المقابل، كان نائب الرئيس جاي دي فانس بعيدا عن واشنطن، مشاركا في فعاليات لجمع التبرعات في أوكلاهوما، ضمن جولة شملت ولايات أساسية في الداخل الأمريكي، بينها أيوا وأوهايو، في إطار تعزيز حضوره السياسي داخل الحزب الجمهوري.

ورغم أن أيا من روبيو أو فانس لم يعلن رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، تؤكد وكالة "فرانس برس"، إن التقديرات السياسية تشير إلى احتمال تنافسهما على قيادة الحزب بعد مرحلة ترامب، في وقت لا يزال الأخير يحتفظ بنفوذ واسع دون تسمية خليفة واضح له.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم نسبي لفانس بين الناخبين الجمهوريين، رغم أنه يواجه صعوبات في توسيع قاعدته الانتخابية، في حين يستفيد روبيو من خبرته في السياسة الخارجية ومواقفه الصارمة تجاه إيران، ما عزز حضوره في ملفات دولية بارزة خلال الفترة الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب روبيو دي فانس الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
زووم

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
بـ 40 جنيهاً.. وزير النقل يقطع تذكرة المونوريل ويعلن بدء عصر النقل الذكي
أخبار مصر

بـ 40 جنيهاً.. وزير النقل يقطع تذكرة المونوريل ويعلن بدء عصر النقل الذكي
بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
حوادث وقضايا

بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
نقل النواب توافق على موازنة النقل النهرى - تفاصيل
أخبار مصر

نقل النواب توافق على موازنة النقل النهرى - تفاصيل
استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات.. تصريحات جديدة لـ دنيا فؤاد أمام جهات التحقيقات
أخبار المحافظات

استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات.. تصريحات جديدة لـ دنيا فؤاد أمام جهات التحقيقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي