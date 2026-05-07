باشرت جهات التحقيق المختصة توجيه عدد من الاتهامات إلى السيدة دنيا فؤاد، على خلفية ادعائها الإصابة بأمراض سرطانية وجمع تبرعات مالية من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الاتهامات الموجهة إليها التربح، وجمع تبرعات دون وجه حق، إلى جانب النصب والاحتيال، وادعاء الإصابة بمرض على خلاف الحقيقة، فضلًا عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية.

في سياق متصل، أوضح مصدر أمني، أن الأجهزة المختصة تحركت لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المنصات الرقمية وأحد البرامج التلفزيونية، بشأن ادعاء إحدى السيدات إصابتها بالسرطان، واستغلال ذلك في جمع أموال من المواطنين.

أضاف المصدر، أن الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بتاريخ 6 من الشهر الجاري، بلاغًا من إحدى الصحفيات، أفادت فيه بتعرضها لواقعة نصب، بعد أن استغلتها المشكو في حقها في جمع تبرعات من متابعيها، بزعم احتياجها إلى العلاج من مرض سرطاني.

بإجراء الفحص والتحريات، تبين صحة الواقعة، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة القسم المشار إليه.

بمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جمع تبرعات مالية، مدعية حاجتها للعلاج، مشيرة إلى أنها أقدمت على ذلك بعد شعورها بآلام اعتقدت أنها نتيجة إصابتها بأورام، دون تقديم أي تقارير أو مستندات طبية تثبت صحة ادعاءاتها.

أكد المصدر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، بعد قيامهم بالتبرع لها بمبالغ مالية بدافع إنساني، إثر ما تم تداوله بشأن إصابتها بالسرطان.

وأشار مقدمو البلاغات إلى أنهم قاموا بتحويل أموال دعمًا لحالتها الصحية، قبل أن تتزايد الشكوك حول حقيقة المرض، ما دفعهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.

من جانبها، أكدت ولاء الحلفاوي محامية المتبرعين، أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، مشيرة إلى أن موكليها قدموا الدعم بدافع إنساني، قبل ظهور مؤشرات تثير الشكوك حول صحة الواقعة.

أضافت أن التحرك القانوني يأتي في إطار حماية حقوق المتبرعين، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم حسم القضية حتى الآن.

وبدأت الواقعة مع ظهور المتهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متحدثة عن معاناتها مع مرض السرطان، ما أثار تعاطفًا واسعًا ودفع البعض إلى تقديم دعم مالي لها.

ومع تزايد التفاعل، تصاعدت حالة الجدل خاصة في ظل غياب مستندات طبية رسمية، وعدم وجود جهة معتمدة تشرف على التبرعات، ما فتح باب التشكيك لدى عدد من المتابعين.

وشهدت مواقع التواصل حالة من الانقسام بين مؤيدين تمسكوا بروايتها، وآخرين شككوا في مصداقيتها، خاصة بعد تداول روايات تشير إلى عدم دقة ما تم نشره.

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال سماع أقوال جميع الأطراف وفحص المستندات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.