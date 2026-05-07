كشفت التحقيقات الجارية مع السيدة دنيا فؤاد، المتهمة بجمع تبرعات بادعاء الإصابة بمرض السرطان عن تطورات جديدة، إذ أقرت بوجود أشخاص آخرين ساعدوها في جمع الأموال من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دور الشركاء في إدارة الحسابات

بحسب مصادر مطلعة، أوضحت المتهمة خلال استجوابها، أن عملية جمع التبرعات لم تكن فردية، مشيرة إلى أن شركاء لها شاركوا في إدارة حساباتها الإلكترونية والترويج للمحتوى الذي كانت تنشره، بهدف زيادة التفاعل وجذب المتبرعين.

توسيع نطاق التحقيقات

أضافت المصادر، أن المتهمة أدلت بمعلومات أولية حول هوية هؤلاء الأشخاص وأدوارهم، ما دفع جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الفحص، لكشف كافة المتورطين في الواقعة وتتبع أدوارهم بدقة.

خلفية القبض على المتهمة

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دنيا فؤاد عقب تلقي بلاغات من عدد من المواطنين، أفادوا بتعرضهم لوقائع نصب، بعد تحويل مبالغ مالية لها بدافع مساعدتها في العلاج من مرض السرطان.

إقرارات بجمع التبرعات دون مستندات

خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع فيديو لجمع تبرعات مالية، دون تقديم أي مستندات طبية تثبت إصابتها، موضحة أنها كانت تعاني من آلام ظنت أنها أورام.

فحص التحويلات والحسابات الإلكترونية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، إذ تجري فحص الحسابات المرتبطة بالمتهمة، إلى جانب تتبع التحويلات المالية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.