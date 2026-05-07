الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

21:00

النصر

آخر تطورات إصابات رباعي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

12:04 ص 07/05/2026 تعديل في 12:12 ص
    محمود بنتايج
    خوان بيزيرا
    احتفال بيزيرا
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا يحتفل مع جماهير الزمالك
    خوان بيزيرا وشقيقته
    خوان بيزيرا وزوجته وابنتهما ماريا (1)

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق آخر مستجدات حالة رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمر جابر وخوان بيزيرا ومحمود بنتايج ومحمد السيد، بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل حالة رباعي الزمالك

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب خوان بيزيرا يعاني من آلام في عضلات الحوض، وحالته مطمئنة ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة.

وفي المقابل، أشار إلى أن عمر جابر يعاني من إصابة في العضلة الضامة وتبدو فرص لحاقه بالمواجهة المقبلة ضعيفة للغاية حتى الآن.

آخر تطورات إصابة ينتايج ومحمد السيد لاعبي الزمالك

أما محمود بنتايج تعرض لجرح قطعي إلا أن حالته لا تدعو للقلق، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً للمشاركة بشكل طبيعي.

وبالنسبة لمحمد السيد، فقد تعرض لالتواء في الكاحل وهو ما يجعله قريباً للغاية من الغياب عن اللقاء المرتقب في انتظار تطورات حالته خلال الساعات القادمة.

