حسم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة حول وجود مشادة بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات ومروان عطية.

حقيقة خلافات حسين الشحات ومروان عطية

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الأجواء داخل غرفة ملابس الأهلي تسودها حالة من الاستقرار التام، ولا توجد أي خلافات بين اللاعبين كما أشيع مؤخراً عبر بعض التقارير.

هل تم توقيع عقوبة على حسين الشحات؟

وأضاف أن العلاقة بين حسين الشحات وعطية جيدة للغاية، مشدداً على أنه لم يتم توقيع أي عقوبات على حسين الشحات نافياً كل ما تردد في هذا الشأن.

وأكد أن الفريق يعيش حالة من التركيز والانضباط خلال الفترة الحالية، في ظل الاستعدادات للمباريات المقبلة وأن كل ما يتم تداوله حول أزمات داخل الفريق لا أساس له من الصحة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي المصري في مباراة يوم 20 مايو المقبل

اقرأ أيضًا:

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

"بيزعجهم".. كيف احتفلت زوجة معتمد جمال باقترابه من لقب الدوري المصري؟



